В Госдуму внесли законопроект о молодёжном движении «Большая перемена» В Госдуму внесли законопроект о детско-юношеском движении «Большая перемена»

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Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена». Текст законопроекта размещён в думской электронной базе данных. Целями движения станут содействие государственной политике в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании и профессиональной ориентации детей, организации досуга, создание возможностей развития и самореализации, а также подготовка к полноценной жизни в обществе.

Участниками российского детского движения смогут быть школьники от шести лет, учащиеся техникумов и колледжей. Отмечается, что участие в движении будет добровольным и равным для всех, в рамках движения будут созданы первичные, местные и региональные отделения. Кроме того, будут созданы съезд движения, наблюдательный и координационный советы, при этом наблюдательный совет движения будет предложено возглавить президенту России Владимиру Путину.

Предполагается, что движение будет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой станет подготовка детей к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе традиционных ценностей, развитие общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия и правовой культуры. Также наряду с другими общественными объединениями движение сможет участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее депутат ЛДПР Дмитрий Пьяных предположил, что идея создать в России юношескую организацию, которая станет аналогом пионеров советских времён, обречена на провал. По его словам, приверженцы коммунистической партии будоражат людей воспоминаниями и играют на чувствах ностальгии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что вопрос об участии в наблюдательном совете не обсуждался с президентом и говорить об этом можно будет только после принятия законопроекта.