В Госдуме заявили, что остров Змеиный остается под контролем России Депутат ГД Черняк: остров Змеиный остаётся под контролем ВС России

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Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк. По его словам, операция по отходу с острова была продиктована необходимостью сохранения жизней военнослужащих.

Наши бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС, — сказал Черняк.

Ранее Минобороны сообщило, что Россия вывела свой гарнизон с острова Змеиный в Чёрном море. Как пояснили в военном ведомстве, данный «шаг доброй воли» призван продемонстрировать, что РФ не мешает усилиям ООН по организации коридора для транспортировки сельхозпродукции с Украины. В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков пояснил, что контроль России над островом блокирует для Украины возможность использовать румынские и молдавские аэродромы и позволяет отслеживать поставки западного вооружения. Потеря острова — серьезный удар для Киева, поэтому украинские военные продолжали попытки его вернуть.