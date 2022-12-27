В Госдуме заявили, что гражданская война станет большой трагедией для США Депутат Фролова: гражданская война станет большой трагедией для США

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Гражданская война может стать большой трагедией для Соединенных Штатов, заявила в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Тамара Фролова. По ее словам, «разрушающая политика» Запада может стать причиной восстания народа в США, и это приведет к разрушающим последствиям. Она напомнила, что жители страны уже сталкивались друг с другом в XIX веке, а в XX веке такая же участь ждала Россию.

Процессом правят отдельные лица, которые, бесспорно, ходят по острию ножа. Восстание народа против разрушающей политики Запада будет большой трагедией для США. И мы ни в коем случае не желаем этого людям, потому что знаем, какая это скорбь для народа! В XIX веке Америка уже сталкивалась с этим, а в XX-м мы сами прошли по этому кровопролитному пути. И как велика оказалась цена той страшной Гражданской войны! — сказала Фролова.

По ее словам, вместо комфортной жизни власти США выбирают военное противостояние, вкладывая миллиарды долларов с целью уничтожить Россию. Депутат считает, что самим американцам это не нужно.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал футуристический прогноз на следующий год, где он по пунктам предположил, что может произойти. Под пунктом № 8 он указал на начало гражданской войны США, в результате которой штаты Калифорния и Техас станут самостоятельным государствами, а бизнесмен Илон Маск победит на президентских выборах.