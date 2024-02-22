В Госдуме высмеяли поговоркой про караван попытку Байдена оскорбить Путина Депутат Журавлев: оскорбляя Путина, Байден похож на лающую на караван собаку

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден, оскорбляя лидера РФ Владимира Путина, уподобляется лающей на караван собаке из известной поговорки, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий не исключил, что руководитель США не понимает, что говорит.

Не уверен, что Байден вообще понимает, о чем или о ком его спрашивают. Это не уровень политика, представляющего одну из мощнейших мировых держав. Он столько всякого и по любому поводу ляпает, ошибаясь в датах, именах и событиях, что скоро все просто будут от этих его заявлений отмахиваться, как от назойливых мух — Байден лает, караван идет, — отметил Журавлев.

Ранее Байден сделал грубое высказывание в адрес российского коллеги в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Фраза прозвучала в контексте возможного ядерного конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что ругательские выражения главы Белого дома в адрес Путина унижают Вашингтон. Он добавил, что российский лидер никогда не опускался до такого уровня.

Кроме того, сенатор Айрат Гибатдинов, комментируя слова Байдена, отметил, что президент США демонстрирует признаки маразма и не отдает себе отчет в том, что говорит и делает. По его словам, помутнение рассудка не позволяет Байдену эффективно управлять страной.