«Унижает США»: в Кремле ответили на оскорбление Байдена в адрес Путина Песков: оскорбительные высказывания Байдена в адрес Путина унижают США

Фото: The White House/Adam Schultz

Джо Байден

Ругательские выражения президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина унижают Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобные высказывания не ущемляют интересы Путина, передает Reuters.

Использование подобных формулировок президентом США в отношении главы другого государства вряд ли ущемит интересы нашего президента, — заявил Песков.

Песков добавил, что президенту США стоит задаться вопросом, использовал ли Путин когда-либо подобные выражения в адрес американских лидеров. Представитель Кремля подчеркнул, что глава РФ никогда не опускался до такого уровня.

Ранее Байден сделал грубое высказывание в адрес российского коллеги в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Американский лидер сказал, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие». Фраза прозвучала в контексте возможного ядерного конфликта.

Данное оскорбление Байдена не стало первым в адрес Путина. Он называл российского лидера «диктатором», «мясником» и «убийцей», а также «военным преступником». В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент РФ никогда не опустится до уровня личных оскорблений своих коллег.