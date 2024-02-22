В Совфеде ответили «маразматику» Байдену на новое оскорбление Путина Сенатор Гибатдинов: оскорбления Байдена в адрес Путина обусловлены маразмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Джо Байден демонстрирует признаки маразма и не отдает себе отчет в том, что говорит и делает, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов, комментируя очередное оскорбление главы Белого дома в адрес российского лидера Владимира Путина. По его словам, помутнение рассудка не позволяет Байдену эффективно управлять страной.

Маразматичный Байден не отдает себе отчет ни в том, что он говорит, ни в том, что он делает. Его помутнение рассудка и потеря в пространстве говорит только о том, что он не может управлять страной. А его рассказы о том, как он общается с давно умершими людьми, значат только то, что он до сих пор одержим призраками холодной войны, — заявил Гибатдинов.

Он отметил, что именно США являются единственной страной мира, которая несет угрозу ядерной безопасности. По словам сенатора, никакие заявления Вашингтона в адрес Москвы не изменят того, что «флаг Америки окрашен кровью миллионов людей». Гибатдинов подчеркнул, что Штаты бездумно пользовались ядерным оружием и продолжают развязывать войны на чужих территориях.

Ранее Байден сделал грубое высказывание в адрес Путина в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Американский лидер сказал, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие». Фраза прозвучала в контексте возможного ядерного конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что ругательские выражения главы Белого дома в адрес Путина унижают Вашингтон. По его словам, оскорбления Байдена в отношении коллеги выглядят плохой попыткой сойти за «голливудского ковбоя».