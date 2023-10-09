В Госдуме высказались о планах Израиля лишить жителей Газы еды и топлива Депутат Журавлев сравнил осаду Израилем Газы с водной блокадой Крыма

Фото: Mohammed Nasser/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Прекращение подачи Израилем электричества в сектор Газа можно сравнить с аналогичной блокадой Крыма со стороны Украины, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он добавил, что сторонников Израиля не смущают такие методы.

Почему-то мало кого на Западе интересовало, что чувствует население Крыма, когда правительство Украины объявляло ему энергетическую или водную блокаду, заставляя людей жить без воды и света. А ведь это явления одного порядка, и сторонников Израиля такие методы никогда не смущали, — заявил Журавлев.

Он добавил, что тех, кто против западной точки зрения, там давно считают недочеловеками. Он напомнил, что израильский министр обороны, объявляя об ограничениях для Газы, так и выразился в отношении палестинцев — «человеческие животные».

И это откровение, опять же, никого не смущает, как будто так и надо относиться к другим людям как ко второму сорту, притом что большинство из них, естественно, не имеет никакого отношения к террористическим атакам на Израиль, — сообщил Журавлев.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ, говорится в сообщении.