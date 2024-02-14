В Госдуме раскрыли, у кого есть право войти в дом без разрешения хозяина Депутат Чаплин: без разрешения хозяина в дом могут войти только силовики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Без разрешения хозяина в дом или квартиру имеют право заходить сотрудники оперативных служб ФСБ, МВД для поимки преступников, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий добавил, что представители ЖКХ не могут «врываться» в жилища для проверок газового или электрического оборудования.

Важно знать, кто и когда имеет право входить в жилище без разрешения собственника: оперативники ФСБ, МВД для поимки преступников, а также для предотвращения преступлений и спасения граждан и имущества. Судебные приставы для исполнения решений суда: ареста и изъятия имущества, выселения должника. При ЧС: пожаре или утечке газа, — отметил Чаплин.

Он подчеркнул, что без разрешения владельцев жилплощади в помещения могут войти сотрудники аварийно-спасательных служб для срочной ликвидации ЧС, а представители коммунальных служб — только по решению суда, причем исключительно в присутствии полицейских и судебных приставов.

В иных ситуациях сотрудники коммунальных служб должны уведомить или согласовать с собственником дату, время и причину визита. Военкомат также не наделен полномочиями проникновения в квартиру, но здесь важно быть внимательными: если человек уклоняется от военной службы, то это может превратится в преступление и тогда к призывнику придут сотрудники полиции, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин заявил, что работающие пенсионеры имеют право на ряд льгот, в том числе дополнительный отпуск на 14 дней за свой счет, компенсацию затрат на проезд и коммунальные услуги, а также на налоговые послабления. По его словам, при трудоустройстве после увольнения пенсионная выплата будет начисляться с учетом всех произведенных индексаций.