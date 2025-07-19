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19 июля 2025 в 11:44

В Госдуме раскрыли, насколько вероятна смена Зеленского на Залужного

Депутат Чепа: Зеленский сделал все, чтобы ослабить позиции Залужного на Украине

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сделал все, чтобы ослабить позиции посла Киева в Великобритании Валерия Залужного, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, вероятность прихода к власти последнего небольшая.

Залужный находится сейчас под сильным влиянием Великобритании. Вероятность его замены Зеленского, думаю, не очень большая, так как Зеленский сделал все, чтобы отдалить Залужного от Украины, потому что популярность Залужного была выше, чем популярность Зеленского. Он делал все, чтобы ослабить его, убрав с украинской поляны, отправив послом в Британию, — добавил Чепа.

Ранее депутат Алексей Журавлев заявил, что политические изменения в украинском правительстве не принесут существенных перемен. Он выразил мнение, что кадровые решения Владимира Зеленского обусловлены давлением западных союзников, прежде всего Соединенных Штатов.

До этого американский журналист Сеймур Херш высказал предположение о возможной силовой смене власти на Украине. По его данным, администрация США рассматривает кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ в качестве потенциального преемника Зеленского. Херш указал, что такие изменения могут произойти в течение ближайших месяцев.

Владимир Зеленский
Валерий Залужный
Украина
Россия
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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