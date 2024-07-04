В Госдуме раскрыли, кто превратил Зеленского в «ужа на сковородке» Депутат Журавлев: Зеленский слабеет из-за уменьшающейся поддержки со стороны США

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский крутится, как уж на сковородке, из-за уменьшающейся поддержки со стороны США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий выразил мнение, что особой разницы, кто именно находится у власти на Украине нет, поскольку центром управления государством давно является Вашингтон.

Не вижу особой разницы в том, кто стоит у власти в Киеве, потому что давным-давно уже понятно, что реальные рычаги управления дергают в Вашингтоне. Как скажут в США, так и будет поступать Украина, поэтому Зеленский сейчас и крутится, как уж на сковородке. Он чувствует, что американские хозяева уделяют ему все меньше и меньше внимания, – пояснил Журавлев.

Парламентарий считает, что Зеленский слаб и ему непременно нужно на кого-то опираться. Он предположил, что украинский лидер может опираться и на нацистов, которым подчиняется еще с начала своего президентского срока.

Сначала пытался спорить, доказывать, что не лох. Потом, видимо, понял, что не получится, и согласился на все их условия – в том числе на нескончаемую войну с Россией, – заключил депутат.

Политолог Богдан Безпалько ранее заявил, что истинным главой Украины может быть руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Эксперт пояснил, что существует мнение, согласно которому глава офиса президента управляет Зеленским.