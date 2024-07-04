«Зеленский – декоративная фигура»: политолог назвал истинного главу Украины Политолог Безпалько: Зеленским может руководить Ермак

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрей Ермак

Истинным главой Украины может быть руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, допустил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. В разговоре с NEWS.ru эксперт пояснил, что существует мнение, согласно которому глава офиса президента управляет украинским лидером Владимиром Зеленским.

Я встречал такое мнение, что в реальности Зеленский лишь декоративная фигура, а Ермак не только им руководит, но даже отбил жену у Зеленского. Проверить это сейчас никакой возможности нет. Большая часть экспертов, которые об этом говорят, ссылаются на инсайды. Но их тоже проверить невозможно, — пояснил политолог.

Безпалько отметил, что оба украинских политика зависимы от Запада, поэтому России не сильно принципиально, кто из них кем руководит. Он подчеркнул, что мнение о важности фигуры Ермака строится на данных о его непотопляемости и невозможности отправить в отставку.

Опираются все эти данные на непотопляемость Ермака, которого невозможно отправить в отставку и который действительно является одним из самых верных членов команды Зеленского. Поэтому я бы в принципе к этому вопросу не относился серьезно. Понятно, что Зеленский будет хвалить Ермака просто потому, что они с ним в одной лодке, — заключил Безпалько.

Американская журналистка Ким Иверсен ранее заявила, что «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) совершил на Украине военный переворот. Она пришла к такому выводу после того, как Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после критики со стороны начальника штаба «Азова» Богдана Кротевича.