В США заявили о военном перевороте на Украине Иверсен: «Азов» совершил военный переворот на Украине

Фото: В США заявили о военном перевороте на Украине: кто сейчас у власти в стране на самом деле

Американская журналистка Ким Иверсен в своем канале на видеохостинге YouTube заявила, что националистический батальон «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) совершил на Украине военный переворот. Она пришла к такому выводу после того, как президент страны Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после критики со стороны начальника штаба «Азова» Богдана Кротевича.

Это свидетельство того, что войной на самом деле руководит батальон «Азов», что на Украине уже произошел тихий переворот, что Зеленского запугали, — сказала журналистка.

Ким Иверсен допустила, что боевики угрожают Зеленскому и не позволяют завершить боевые действия, чтобы сохранить свою власть. Ведь если конфликт закончится, они потеряют все.

Заявление СБУ о предотвращении госпереворота на Украине — это сигнал оппонентам действующего руководства страны, заявлял украинский политолог Владимир Скачко. По его мнению, таким образом силовики дают понять, что будут жестко пресекать все попытки захватить власть. Желающих сделать это много как среди высокопоставленных чиновников, так и среди «рассерженных патриотов» из «Азова» и других военных формирований.

Отношения между генералитетом и помощниками Владимира Зеленского сейчас расстроились настолько, что в ВСУ может созреть заговор, отметил ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Однако действенным, по его мнению, такой заговор может быть, если участие в нем будут принимать военные.