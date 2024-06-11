В Госдуме раскрыли истинные цели Запада в Армении Слуцкий: Западу нужна Армения только для нанесения поражения России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Страны коллективного Запада вовлекают Армению в орбиту своего влияния исключительно ради нанесения «стратегического поражения» России, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. При этом он подчеркнул, что укреплять или не укреплять отношения с другими странами — внутренне дело Еревана.

Укреплять или не укреплять отношения с другими странами — внутренне дело Еревана. Другой момент, что коллективный Запад вовлекает армянское руководство в орбиту своего влияния исключительно в целях «нанесения стратегического поражения России», — заявил Слуцкий.

Депутат добавил, что на Западе не скрывают цену входного билета в «клуб друзей» США. По словам Слуцкого, плата за это — переход к антироссийскому курсу. При этом он уверен, что руководство Армении совершает большую ошибку.

Нынешнее армянское руководство, следуя в западном фарватере, совершает большую ошибку и, по сути, наступает на «украинские грабли» — предает интересы своего народа и многовековые дружеские связи, — заключил Слуцкий.

Ранее он выразил мнение, что победа Европейской народной партии на выборах в Европарламент не является сенсацией. Как считает Слуцкий, главным их итогом стало усиление представителей правого курса и евроскептицизма.