«Хвост вытянул — нос увяз»: в Госдуме призвали «растрясти» ЖКХ ради бедных

Расходы россиян на оплату коммунальных услуг должны компенсироваться массово, если они превышают допустимый уровень, заявил NEWS.ru зампред Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он подчеркнул, что люди бедны, а модернизация ЖКХ должна идти системно, а не по принципу «хвост вытянул — нос увяз».

Если расходы на ЖКХ в семейном бюджете превышают 15%, то это превышение 15% должно компенсироваться, потому что люди бедны. Нужно модернизировать этот комплекс, но именно как комплекс, а не по принципу «хвост вытянул — нос увяз», — объяснил депутат.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что тарифы на коммунальные услуги за последние 25 лет выросли на 366%, поэтому сейчас необходимо заморозить их и провести аудит. По его словам, это следствие передачи ЖКХ в частные руки, и «терпеть этот беспредел нельзя».

Между тем стало известно, что управляющие компании хотят передавать задолженности россиян за жилищно-коммунальные услуги третьим лицам. Такие поправки будут внесены в Жилищный кодекс РФ. Речь идет в том числе о продаже долгов коллекторам.