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29 июля 2025 в 18:07

«Хвост вытянул — нос увяз»: в Госдуме призвали «растрясти» ЖКХ ради бедных

Депутат Делягин призвал массово компенсировать расходы на ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расходы россиян на оплату коммунальных услуг должны компенсироваться массово, если они превышают допустимый уровень, заявил NEWS.ru зампред Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он подчеркнул, что люди бедны, а модернизация ЖКХ должна идти системно, а не по принципу «хвост вытянул — нос увяз».

Если расходы на ЖКХ в семейном бюджете превышают 15%, то это превышение 15% должно компенсироваться, потому что люди бедны. Нужно модернизировать этот комплекс, но именно как комплекс, а не по принципу «хвост вытянул — нос увяз», — объяснил депутат.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что тарифы на коммунальные услуги за последние 25 лет выросли на 366%, поэтому сейчас необходимо заморозить их и провести аудит. По его словам, это следствие передачи ЖКХ в частные руки, и «терпеть этот беспредел нельзя».

Между тем стало известно, что управляющие компании хотят передавать задолженности россиян за жилищно-коммунальные услуги третьим лицам. Такие поправки будут внесены в Жилищный кодекс РФ. Речь идет в том числе о продаже долгов коллекторам.

Михаил Делягин
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Россия
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