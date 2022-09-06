В Госдуме прокомментировали доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что Запорожскую АЭС должны контролировать российские военные

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (второй слева) и делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции

МАГАТЭ опубликовало отчет по Запорожской АЭС, где призывает прекратить обстрелы и создать защитную зону вокруг станции, но не указывает, кто виновен в этих обстрелах, заявил NEWS.ru глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. По его мнению, призывы по прекращению огня должны быть направлены строго в сторону Киева.

Документу явно не хватает адресности. Все призывы по прекращению огня должны быть направлены строго в сторону Киева. Размытые формулировки только подстегивают хунту к дальнейшему ядерному шантажу, — заявил Слуцкий.

По его словам, атаки ВСУ на ЗАЭС не прекращались ни до, ни после визита миссии МАГАТЭ. И именно они создают угрозу новой ядерной катастрофы. Он добавил, что западные хозяева президента Украины Владимира Зеленского обязаны наконец осознать всю меру своей ответственности за подстрекательство и поставки оружия киевскому террористическому режиму.

Нельзя допустить подмены понятий. Запорожскую АЭС должны контролировать российские военные. Это по-прежнему залог ядерной безопасности в регионе, — резюмировал он.

В четверг, 1 сентября, ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ. По итогам осмотра объекта глава организации Рафаэль Гросси заявил, что в результате обстрелов физическая целостность конструкций Запорожской АЭС нарушена. Глава международной организации добавил, что миссия в ходе визита увидела на ЗАЭС все, что планировала.