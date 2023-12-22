В Госдуме процитировали Глеба Жеглова, отвечая на мечты Киева о Крыме Депутат Журавлев: Киев получит дырку от бублика вместо Крыма

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Кадр из телевизионного фильма «Место встречи изменить нельзя»

Украина получит дырку от бублика, а не Крым, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Цитатой знаменитого персонажа Глеба Жеглова из советского детектива политик ответил на мечты Киева о захвате полуострова. Он отметил, что «киевские функционеры» уже стараются быть аккуратнее с подобными высказываниями, однако «положение обязывает пыжиться».

Даже сами киевские функционеры наконец сообразили, что в своих влажных мечтах о Крыме нужно быть поаккуратнее, а то весь мир ведь отметил, как Зеленский уже поел крымских рапанов, как в детстве, а его помощник Подоляк вышел в прямой эфир с набережной Ялты в мае 2023 года, как и обещал. Все понимают, что дырку от бублика они получат, а не Крым, но положение обязывает пыжиться и изображать хотя бы на словах попытки вернуть полуостров, иначе кастрюлеголовое население совсем расстроится, — заявил Журавлев.

Он заимствовал и переиграл знаменитую фразу следователя-киногероя: «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!» Депутат отметил, что Киев уже отказывается уточнять сроки возвращения Крыма под свой контроль, ведь несколько раз с такими заявлениями власти Украины попадали впросак. Даже если министр обороны Рустам Умеров действительно упоминал 2024 год, то теперь он будет упираться до последнего, отрицая это, добавил политик.

Речь идет об интервью Умерова немецкому изданию Bild. Журнал опубликовал заявление министра, в котором он утверждал, что Крым будет захвачен в 2024 году. Позднее в Минобороны Украины заявили, что он не упоминал сроки, а немецкое издание исказило слова.