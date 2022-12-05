В Госдуме призвали запретить продажу электронных сигарет в интернете Депутат Хамзаев призвал запретить продажу электронных сигарет в интернете

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы, лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев призвал запретить продажу и распространение электронных сигарет в интернете. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает RT. По его мнению, вейпы и электронные сигареты так же опасны, как и привычные табачные средства, однако их все еще можно приобрести в Сети.

В своем обращении к Мантурову Хамзаев отметил, что за последний год в России было зафиксировано несколько случаев смерти граждан от электронных сигарет. По словам депутата, исследования уже давно показали вред этих устройств — вейпы повреждают легкие, провоцируя появление астмы, а также плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Он подчеркнул, что все необходимые компоненты для электронных сигарет можно заказать с доставкой на крупных маркетплейсах, в то время как официально распространение табачной продукции онлайн запрещено.

В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на реализацию электронных сигарет и их отдельных компонентов в Российской Федерации через площадки онлайн-торговли, — говорится в тексте Хамзаева.

Ранее правительство России обязало производителей и импортеров пива в стеклянной или полимерной упаковке с 1 октября 2023 года маркировать эту продукцию. Также обязательной маркировке с 15 декабря 2022-го подлежат табак, электронные сигареты и жидкости для них, потребляемые путем нагревания.