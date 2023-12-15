В Госдуме призвали запретить Быкова и Акунина не только в «Читай-городе» Депутат Драпеко призвала запретить Быкова и Акунина не только в «Читай-городе»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Борис Акунин

Сетям книжных магазинов следует снять с продажи книги Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Бориса Акунина, как это сделали в «Читай-городе — Буквоеде», заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, оба писателя не должны зарабатывать на российской аудитории.

Это решение самой торговой сети, это не государство приняло такое решение. Я совершенно согласна с этим решением. Я считаю, что не только с полок наших магазинов их нужно убрать, но и в библиотеках их надо положить на специальные полки, чтобы они не зарабатывали на российском читателе, а потом из этих денег финансировали убийства наших солдат. Я бы рекомендовала и другим сетям книжных магазинов снять с продажи книги Быкова и Акунина, — подчеркнула Драпеко.

Ранее издательство АСТ и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановили продажи книг писателей Дмитрия Быкова и Бориса Акунина, сообщается на сайтах организаций. Решение объяснили недавними высказываниями прозаиков против российской армии и в поддержку Украины.

В пресс-службе сети «Читай-город — Буквоед» заявили, что из магазинов будут изъяты тиражи, однако на это потребуется время. Там также подчеркнули, что решение продиктовано резонансными заявлениями писателей. Приостановил продажу их произведений и сервис цифровых книг «Литрес».

Ранее Быков заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян. В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом писатель признал, что ему обидно, когда от рук солдат ВСУ гибнут русские. В то же время он поспешил заверить, что предъявлять Киеву претензии по этому поводу не намерен, как и Израилю из-за событий в Газе.

Акунин в свою очередь предложил склонять российских военнослужащих к предательству и дезертирству. Вместе с этим он также оправдал удары Вооруженных сил Украины по российским городам.