В Госдуме призвали шведов ждать сюрпризов при сожжении Корана в Стокгольме Депутат ГД Чепа: разрешение сжечь Коран в Швеции глупое и провокационное

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Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал глупым и провокационным разрешение властей Швеции провести акцию с сожжением Корана около городской мечети в первый день Курбан-байрама. В разговоре с NEWS.ru он предупредил, что если акция состоится, то скандинавскую страну ждут «сюрпризы».

Очень умные в кавычках действия со стороны шведской полиции, шведских властей. Я удивляюсь, куда катится мир. Абсолютно глупые и провокационные действия, которые приведут к серьезным последствиям. Они это почувствуют и увидят. Если акция с сожжением Корана случится, Швецию будут ждать большие сюрпризы, — заявил он.

Сегодня стало известно, что полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением Корана около городской мечети в первый день Курбан-байрама. В полиции сослались на постановление суда, отменившего введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.

В конце января 2023 года активисты сожгли Коран перед посольством Тyрции в Стокгольме. Акция была согласована местными властями. Организатором выступила ультраправая партия Stram Kurs, ее активиcт Расмус Палудан тогда заявил, что таким образом радикалы хотели продемонстрировать полную свободу слова и демократию в cтране.

После этого власти Турции заявили, что не одобрят вступление Швeции в НАТО. Впоследствии шведский премьер-министр Ульф Кристерссон извинился перед мусульманами и выразил сочувствие вcем, кого оскорбила акция с сожжением Корана.