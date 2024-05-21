В Госдуме призвали ООН предъявить доказательства легитимности Зеленского Депутат Новиков: нет никакой возможности говорить о легитимности Зеленского

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

Владимир Зеленский

На данный момент нет никакой возможности говорить о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Парламентарий подчеркнул, что представители ООН должны предъявить доказательства легитимности украинского лидера.

Сегодня нет никакой возможности говорить о легитимности Зеленского. Наверное, если господа из ООН выйдут на пресс-конференцию, журналисты позадают вопросы. И они попытаются объясниться, например, тем, что на международной арене Украина должна иметь представительство, у страны должен быть голос в ООН, но, мне кажется, этот аргумент выглядит весьма слабо, потому что если полномочия истекли, то они истекли, — пояснил депутат.

Как отметил Новиков, чтобы занять свой пост, Зеленский воспользовался «последними инструментами издыхавшей украинской демократии». По его словам, президент Украины идет по пути отмены выборов, ссылаясь на то, что государство находится в условиях войны. Парламентарий считает, что этот аргумент является искусственным.

Даже марионеточные власти Южного Вьетнама, которые поддерживали США в борьбе с правительством Хошимина, тем не менее, как бы сомнительно ни выглядели выборы вьетнамских президентов, Вашингтон настаивал, чтобы они проводились для видимости легитимности, — напомнил депутат.

Представитель главы ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что всемирная организация продолжит считать Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий на посту главы государства истек 20 мая. По его словам, именно с ним ООН будет общаться и впредь по вопросам страны.