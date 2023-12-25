В Госдуме предложили защитить иностранные бренды от западных санкций Депутат Диденко: нужно создать контрсанкции для защиты зарубежных брендов в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы фракции ЛДПР Алексей Диденко заявил, что в следующем парламентском цикле необходимо создать контрсанкции, которые послужат юридической защитой для оставшихся работать в России зарубежных брендов, несмотря на угрозу со стороны Запада о введении вторичных рестрикций. В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что некоторые важные шаги уже сделаны, например запрещен вывод из РФ прибыли компаний из недружественных стран.

Одна из законодательных задач на следующий парламентский цикл — это разработка своего рода контрсанкций, целью которых будет юридическая защита иностранных брендов, продолжающих работать в России, несмотря на угрозу вторичных санкций. Отдельные важные шаги в этом направлении уже сделаны, например запрет на вывод из России прибыли компаний из недружественных стран, но их нужно дополнять. США угрожают усилением так называемых вторичных санкций — это ограничения, которые могу коснуться международных компаний за сохранение бизнеса в России, — подчеркнул Диденко.

По словам парламентария, учитывая, какой ущерб данные ограничения нанесли европейским предприятиям, ушедшим из России (по подсчетам Financial Times, 176 из них не досчитались €100 млрд прибыли), большинство уходить не хочет. Поэтому правительству необходимо разработать юридический механизм, позволяющий этим брендам спокойно продолжать работу в РФ, не опасаясь санкций.

Какой смысл нам отказываться от «Ашана», который организовал торговлю продуктами по всей стране, Liebherr, которая торгует передовой строительной техникой, или Lactalis, которая производит популярные сыры и кисломолочные продукты, а также от сотен других брендов? Они заявили, что не хотят уходить из России даже под давлением из-за границы, нам нужно дать им инструменты защиты от это давления, — заключил депутат.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в России за прошлый год появилось рекордное количество отечественных брендов. При этом он отметил, что число иностранных марок, напротив, стремительно сокращается.