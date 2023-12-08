В России предложили заменить термин «умственная отсталость» Правительство внесло в Госдуму проект, заменяющий термин «умственная отсталость»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий избавиться от термина «умственная отсталость», документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Заменить его предлагается фразой «нарушение интеллекта».

Термин «умственно отсталый» является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации. В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин «умственная отсталость» на термин «нарушение интеллекта», — сказано в пояснительной записке.

Предполагается, что изменения будут внесены в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Среди других предложений кабмина: расширение перечня специальных условий организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью введением тьюторского сопровождения, а также защита персональных данных в части неразглашения медицинского диагноза третьим лицам.

Ранее в МГУ подсчитали, что трудоустройство всех людей с инвалидностью может ежегодно увеличивать ВВП страны на 0,5%. В том числе занятость людей с особенностями здоровья может положительно скорректировать экономические проблемы, связанные со снижением доли людей трудоспособного возраста в России.