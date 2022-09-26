В Госдуме предложили установить рамки в школах после стрельбы в Ижевске Депутат Госдумы Колунов предложил установить рамки-металлоискатели в школах РФ после стрельбы в Ижевске

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил в разговоре с NEWS.ru установить рамки-металлоискатели во всех учебных заведениях страны после вооруженного нападения мужчины на школу № 88 в Ижевске. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в нижней палате с участием представителей родительских комитетов.

Прежде всего, тот человек, который сидит на входе, должен быть реальным контролером за всеми, кто хочет попасть на территорию школы. Во-вторых, стоит решить вопрос установки рамок-металлоискателей во всех учебных заведениях, даже в малочисленных. Думаю, все перечисленные вопросы будут обсуждаться в Госдуме, — заявил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал проанализировать эффективность существующих мер безопасности в школах с учетом трагедии в Ижевске. По его словам, глава государства уже дал региональным и федеральным властям все необходимые поручения, потребовав решить все связанные с этим социальные вопросы.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям.

В результате атаки погибли 13 человек — семеро детей и шестеро взрослых. Кроме того, ранения получил 21 человек, включая 14 детей. Сам стрелок, 34-летний Артем Казанцев, покончил жизнь самоубийством.