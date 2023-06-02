В Госдуме предложили создать салон красоты для ежей Депутат Хамзаев с сарказмом отнесся к инициативам зооактивистов о защите бездомных животных

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В России необходимо срочно принять поправки в закон об ответственном обращении с животными, чтобы защитить граждан, рассказал депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». При этом он саркастически оценил ряд инициатив зооактивистов о защите безнадзорных животных и предложил им, в частности, создать салон красоты для ежей.

Пусть они из своих квартир выезжают на улицу, а квартиры забивают бездомными дикими животными. Предлагаю им не останавливаться и сделать санатории для кошек, профилактории для воробьев. <...> Есть и ежи-бедолаги, можно им сделать салон красоты и лакировать иголки. Еще идея — химчистка для хомяков, — предложил депутат.

Хамзаев напомнил, что приюты для бездомных животных оплачиваются из государственного бюджета, и заявил, что зоозащитники проявляют гуманизм за чужой счет. Народный избранник предположил, что если бы у активистов дикие собаки загрызли кого-то из членов семьи, они бы с ружьем искали эту собаку.

Если они хотят, чтобы я называл животное «песик», то это проблема не со мной, а с ними, — заявил депутат.

Ранее стало известно, что в России создадут систему для поиска пропавших домашних животных, разработкой займется компания-создатель системы распознавания лиц.