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21 июля 2025 в 11:17

В Госдуме предложили смягчить ограничения на выезд за рубеж для должников

Депутат Нилов предложил увеличить порог долга для запрета на выезд в три раза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России могут втрое увеличить минимальную сумму долга, при которой гражданам временно запрещают выезд за границу, сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. По его словам, подготовлен законопроект, в котором предлагается повысить долговой порог для неплательщиков с 30 тысяч до 90 тысяч рублей.

В список невыездных может попасть огромное количество добропорядочных граждан. Например, если они по каким-то причинам не живут по месту прописки и не могут своевременно копии постановления по делу об административном правонарушении. <…> Считаем, необходимо в три раза увеличить минимальную планку должником требований по уплате долга, — написал он.

Ранее сообщалось, что в России начал действовать общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов. В список попадут лица, привлеченные к ответственности за неуплату, а также разыскиваемые должники. Уже в первые дни в базу внесли около 190 тысяч человек, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

До этого правительство России одобрило законопроект, позволяющий судебным приставам обращаться в суд с ходатайством об освобождении должника от обязательных работ. Речь идет о случаях, когда исполнение наказания невозможно по медицинским показаниям или из-за сложных жизненных обстоятельств.

Госдума
Ярослав Нилов
долги
Россия
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