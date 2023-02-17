Всех чиновников захотели проверить на наркотики Депутат Хамзаев предложил регулярно тестировать чиновников на наркотики

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил регулярно тестировать всех чиновников на наркотики. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что в такое ответственное для России время у всех государственных служащих должна быть «ясность ума».

Выступаю за систематическое тестирование наших чиновников на предмет потребления наркотиков. В такое ответственное для страны время у всех госслужащих должна быть ясность ума, — сказал Хамзаев.

Парламентарий считает, что тестировать необходимо всех госслужащих, в том числе депутатов, сенаторов, федеральных министров и тех, кто имеет доступ к государственной тайне. В качестве материала для анализа депутат предложил использовать образцы волос, поскольку в них информация об употребленных веществах хранится дольше.

В прошлом году бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал предложение по введению обязательного тестирования на наркотики в школах. Тогда он отмечал, что выявление зависимости у школьников на ранних стадиях даст больше шансов на возвращение таких учеников к нормальной жизни.