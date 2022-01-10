Онищенко поддержал обязательное тестирование на наркотики в школах

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал предложение по введению обязательного тестирования на наркотики в школах. Выявление зависимости у школьников на ранних стадиях даст больше шансов на возвращение таких учеников к нормальной жизни. В разговоре с NEWS.ru Онищенко подчеркнул, что нужно выстроить очень разумный механизм тестирования и тщательно всё взвесить. Вопрос обязательности этих тестов будет обсуждаться в начале весенней сессии в Госдуме.

Этот вопрос не первый раз поднимается, и в этом есть разумное звено. Нужно выстроить очень разумный механизм [тестирования детей на наркотики]. Первое, что нужно, — это неинвазивный способ диагностики. Второе: поскольку речь идёт о детях, то нужно согласие родителей, третье — при любом исходе этого обследования право на медицинскую тайну: никто не должен разглашать результаты тестирования, — сказал Онищенко.

По его словам, вопрос проверки школьников на наркотики нужно тщательно обсудить, обозначить группы риска, а также определиться с тем, всех ли учеников проверять или действовать выборочно.

Вопрос в том, нужно ли тотальное тестирование или выборочное, определение групп риска, всё это перед принятием решения нужно тщательно взвесить, — подчеркнул бывший главный санитарный врач.

Онищенко добавил, что чем раньше тестирование будет выявлять зависимость у школьников, тем больше шансов, что «ребёнка можно будет вернуть из того болота, в которое он погружается, ведь жизнь наркомана очень короткая».

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил сделать тестирование на наркотики обязательным в школах. Этот вопрос будет рассмотрен в начале весенней сессии в Госдуме.

В октябре 2021 года Милонов направил предложение министру здравоохранения Михаилу Мурашко о введении психологических тестов для школьников. Он считает, что проверка на наркотики учеников, а также психологическое тестирование позволит избежать эпизодов насилия в школах. Парламентарий добавил, что этот вопрос уже обсуждался на уровне комитета Госдумы.