В Госдуме предложили продлить программу обустройства воинских захоронений Депутат Занко: программа обустройства воинских захоронений нуждается в продлении

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

Федеральная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» должна завершиться в 2024 году, однако ее необходимо продлить, считает замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко. Как рассказала депутат «Парламентской газете», проект стал подлинным символом признательности и уважения к людям, отдавшим свою жизнь за Родину.

Состояние памятников отражает наше отношение к памяти, к нашим защитникам Отечества. Эти объекты являются не только историческим и архитектурным достоянием, но и символами национальной гордости и единства, — подчеркнула парламентарий.

Она уточнила, что в рамках программы в этом году на воинских захоронениях установят более четырех тысяч мемориальных знаков, на мемориальные сооружения нанесут 200 тысяч имен погибших, восстановят более 6,7 тысячи могил, находящихся в неудовлетворительном состоянии. На эту работу выделено свыше пяти миллиардов рублей.

Законодатель предлагает продлить действие программы еще на пять лет, сделав основной упор на организацию новых мест захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ. Также необходимо благоустраивать памятные места, связанные с геноцидом мирных граждан.

Как подчеркнула Занко, сегодня в России более 80 тысяч памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Это мемориальные доски, памятники и воинские захоронения.

Ранее посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала, что у властей этой страны нет желания конструктивно решать с Россией вопрос о памятнике бойцам Советской армии, который ранее демонтировали в Софии. Дипломат отметила, что на предложения российской стороны провести консультации, предусмотренные в таких случаях двусторонними соглашениями, присылают только отговорки.