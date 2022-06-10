В Госдуме предложили изменить условия работы сайтов объявлений Депутат Госдумы Горелкин предложил законодательно урегулировать работу сайтов объявлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин внес в Госдуму поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые будут регулировать работу так называемых классифайдов, или онлайн-сервисов по размещению объявлений. Как сообщается в Telegram-канале Горелкина, в законодательстве не прописаны обязанности владельцев таких сервисов, хотя по количеству пользователей некоторые из них превышают аудиторию соцсетей и СМИ, а их владельцы находятся за рубежом.

Считаю необходимым законодательно ограничить долю владения классифайдов иностранцами. Участие в них зарубежных компаний должно быть не более, чем 20%, — отметил Горелкин.

Под регулирование попадут сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 млн российских пользователей. Новый законопроект обяжет владельцев не допускать использования сервисов в противоправных целях, не допускать распространения порочащей информации, установить единый измеритель аудитории и разместить адрес электронной почты для юридически значимых сообщений. Кроме того, правительство будет вправе устанавливать порядок интеграции и взаимодействие сервисов с ЕСИА и порталом «Госуслуги».

Ранее компания Prosus, являющаяся ключевым акционером онлайн-сервиса объявлений Avito, заявила о решении выйти из российского бизнеса, компания занимается поиском покупателя.



