В Госдуме предложили чиновникам курировать семьи участников СВО Депутат Бессараб: семьям погибших участников СВО должны помогать чиновники

Фото: МО РФ

Семьи погибших участников СВО должны получать адресную помощь от российских чиновников, заявила в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, также госслужащие должны активно взаимодействовать по этим вопросам с фондом «Защитники Отечества».

Я думаю, что каждый депутат, должностное лицо и служащий, тем более государственный или муниципальный служащий, должен взять как минимум одну-две семьи, за которыми он будет наблюдать и помогать в каких-то житейских трудностях, — высказала мнение Бессараб.

Депутат отметила, что при создании фонда «Защитники Отечества» президент России Владимир Путин назвал его главной задачей именно персональную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам военной спецоперации. Парламентарий напомнила, что сегодня государство выплачивает крупные суммы при ранении и тем более смерти военнослужащего. Также выплачиваются пенсии по потере кормильца, а детям погибших участников СВО предоставляется возможность поступления на бюджетные места в вузах и получения места вне очереди в детских садах и школах.

Ранее Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов предоставить участникам специальной военной операции субсидии на газификацию в размере не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение. Доклад о реализации инициативы следует представить до 15 января 2024 года.