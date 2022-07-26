В Думе предложили без суда блокировать призывы к сбору денег для Украины Депутат Госдумы Пискарев предложил без суда блокировать призывы к сбору средств противнику

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Необходимо ввести внесудебную практику блокировки публичных материалов, содержащих призывы к сбору денежных средств для противника в условиях военных действий, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По словам парламентария, зафиксировано множество попыток организации сбора средств для украинских военных, предпринимаемых как частными лицами, так и организациями.

Любые попытки призывов и предложений по сбору средств и финансированию противника в условиях специальной военной операции должны оперативно пресекаться, — сказал Пискарев.

Соответствующие поправки предлагается внести в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Сообщается, что законопроект уже поддержали профильные ведомства.

Накануне депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством. Парламентарии предложили ввести в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма».