В Госдуме попросили Генпрокуратуру и СК проверить рэпера Scally Milano Депутат Госдумы Метелев попросил Генпрокуратуру и СК проверить рэпера Scally Milano

Фото: scallymilano/vk.com

Scally Milano (Даннил Дмитриев)

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил NEWS.ru, что направил в Генпрокуратуру с Следственный комитет запросы с просьбой проверить деятельности рэпера Scally Milano (Даннил Дмитриев) после концерта в Санкт-Петербурге. Депутат считает, что исполнитель своими песнями призывает к употреблению наркотиков.

Творчество рэпера отвратительное, пронизано сплошь матом, оскорблениями и призывами к употреблению наркотиков. На концерте он умудрился еще и выступить против проведения специальной военной операции. Артиста и организаторов концерта нужно привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям. Сегодня направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки и возбуждения уголовного дела. Буду держать на контроле, — сказал Метелев.

23 апреля концерт Scally Milano был остановлен полицией в Санкт-Петербурге. По словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, причиной инцидента стали наркотики — на концерте одна из зрительниц получила сильную передозировку. Однако подтверждения данной информации нет.