В Госдуме пообещали вернуть домой застрявших в КНР россиян Депутат Харитонов пообещал помочь в возвращении застрявших в КНР 300 россиян

Фото: Wang Song/Xinhua/Global Look Press

В ситуации с россиянами, застрявшими на пункте международного пропуска в китайском Хэйхэ, нельзя оставаться безучастными, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. По его словам, необходимо разобраться, по какой причине их не выпускают из страны, и связано ли это с досмотрами из-за пандемии.

Мы можем дать телеграмму на посла...Хэйхэ. Почему их не выпускают? <...> На нас пока никто не выходил. Ни в соцсетях, никак. Краем уха слышал, бывает досмотр, пандемии. Сейчас мы попробуем... По-любому надо помогать и нашей, и китайской стороне, безучастными нельзя быть, — отметил Харитонов.

Ранее сообщалось, что 300 российских туристов застряли в Китае. Они находятся в чужой стране на пункте пропуска уже четвертый день. У многих заканчиваются деньги.

Компания-перевозчик утверждает, что людей не могут вернуть домой из-за тяжелой ледовой обстановки на реке. При этом китайские суда курсируют на воздушной подушке регулярно. В связи с произошедшим граждане составили петицию на имя начальника Дальневосточного таможенного управления.

Также сообщалось о ситуации с застрявшими в Шереметьево двумя украинцами, которых не пускали на территорию РФ. Они находились в транзитной зоне два дня. Правозащитница, член Совета по правам человека Ева Меркачева призвала разобраться с произошедшим и объяснить гражданам причины их недопуска в страну.