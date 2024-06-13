В Госдуме поддержали изменения по выплате компенсаций в случае ЧС Депутат Гаврилов назвал логичным смягчение условий получения компенсаций при ЧС

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сергей Гаврилов

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с NEWS.ru поддержал изменения по выплате компенсаций в случае чрезвычайных ситуаций. По словам парламентария, смягчение условий является логичным.

Снятие ограничения на выплату компенсации гражданину, чей дом поврежден в результате, например, наводнения, и имеющему при этом долю в ином жилье, является логичным. Сейчас гражданин, имея иное недвижимое имущество, лишен возможности получить компенсацию при ЧС, — пояснил депутат.

Гаврилов отметил, что увеличение размера компенсации с 7 тысяч до 10 тысяч рублей на квадратный метр является ожидаемой мерой поддержки. Он уточнил, что стоимость строительных материалов значительно возросла. Парламентарий подчеркнул, что компенсацию сможет получить не только собственник, но и человек, имеющий регистрацию по месту жительства.

Такие меры поддержки будут весьма востребованы гражданами, проживающими в регионах с обширными зонами подтопления паводковыми водами. Если говорить о размере компенсации, полагаем, что он достаточен для того, чтобы сделать пусть не шикарный, но нормальный ремонт, — заключил депутат.

Ранее стало известно, что выплаты и пособия людям, пострадавшим в результате ЧС, могут увеличить в два раза. Инициатива коснется ЧС федерального и межрегионального характера, случившихся после 1 апреля текущего года. Увеличенные выплаты смогут получить жители регионов, пострадавших этой весной от паводков.