В Госдуме заявили о невозможности новогоднего перемирия с Украиной Депутат Бородай исключил возможность новогоднего перемирия с Украиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия не может объявить перемирие с «бандой террористов», которую представляет собой нынешняя Украина, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Александр Бородай. По его словам, ни о каком прекращении огня на время праздников не может идти и речи. Боевые действия ведутся против людей, которые предали тысячелетнюю Россию, своих предков, считает политик.

Не можем мы объявлять временное перемирие с бандой террористов, и дело не только в последней атаке ВСУ на Белгород. Никакого прекращения огня не было и не будет. Мы не ведем войну с братским народом, как принято говорить и считать. Те люди раньше были одним с нами народом, а сейчас они стали предателями. Они предали не только нас, но и тысячелетнюю Россию, своих предков. Также они предали свои будущие поколения, — уверен Бородай.

Украина переметнулась на сторону врага — коллективного Запада, добавил он. Все решения принимают сейчас США, и происходящее нельзя назвать конфликтом между государствами. По словам депутата, это боевые действия, которые ведутся против террористов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь посчитал новогоднее перемирие с Украиной возможным. По его словам, для этого должно быть желание. Такое заявление депутат сделал до атаки Киева на Белгород.