В Госдуме описали судьбу взятого в плен французского наемника Депутат Бородай: взятый в плен наемник из Франции нужен для стратегических целей

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взятый в плен наемник из Франции может пригодиться для достижения стратегических или оперативно-тактических целей в зоне специальной военной операции на Украине, предположил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Парламентарий считает, что политическое руководство страны найдет способ, как распорядиться «таким трофеем».

Иностранцев в плен у нас берут не в первый раз. Я, честно, даже не задумывался, какова их дальнейшая судьба. Какова будет его учесть? Тут может быть масса всяких вариантов, как тактических, оперативно-тактических, так и стратегических соображений по распоряжению такого рода пленникам. Я думаю, политическое руководство страны найдет способ, как распорядиться таким трофеем, — пояснил Бородай.

По мнению депутата, вооруженные формирования НАТО маскируются под наемников и солдат удачи, хотя на самом деле ими не являются. Парламентарий заявил, что они представляют штатных военнослужащих спецподразделений Альянса, которые воюют против России и при этом получают практический опыт.

Офицер Французского Иностранного легиона, воевавший на стороне ВСУ, ранее попал в плен к российским бойцам у Клещеевки в ДНР. По информации Telegram-канала «Военное дело», он получил ранение и находится в очень тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Минобороны эту информацию не комментировало.