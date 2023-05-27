В Госдуме раскрыли смысл мема от Медведева про Украину и НАТО Депутат Журавлев — о меме Медведева про Украину: НАТО несет Украине лишь разруху

Фото: MIT Russia/via Global Look Press

Дмитрий Медведев

Смысл мема про Украину, который ранее опубликовал в Сети зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, заключается в том, что Запад обещал принять ее в ряды «цивилизованных» блоков НАТО и ЕС, а в итоге принес лишь разруху, как в страны Ближнего Востока, объяснил в беседе с NEWS.ru первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом он подчеркнул, что сейчас находиться в рядах Сирии, Йемена и Ливии почетно, поскольку республики отстаивают свою независимость от Запада.

Замглавы Совбеза имеет в виду, что Запад обещал принять Украину в сообщество держав, которые считают себя цивилизованными, а в итоге принес в страну только бедствие и разруху, как и в другие так называемые государства третьего мира, куда США и Европа прежде совали свои носы. <...> Сирия, Йемен, Ливия, которые изо всех сил отстаивают свою независимость и способность идти вразрез с западным мнением, вызывают исключительно уважение. И оказаться среди них почетно, — считает Журавлев.

По его мнению, страны Запада захлестнули «откровенный нацизм и ЛГБТ-ценности», поэтому на картинке от Медведева они показаны черными фигурами. Депутат заявил, что против Запада сейчас выступает большинство населения Земли, а государства союза БРИКС обогнали по общему ВВП «Большую семерку». Он считает, что сегодня антизападный курс куда более выгоден.

Из 30 стран НАТО 18 поддерживают вступление Украины в Альянс, заявил ранее спикер парламента республики Руслан Стефанчук. При этом в Альянсе обсуждают идею о модели безопасности для Украины, похожую на израильскую. США готовы выступить основным гарантом для Киева при участии европейских партнеров.