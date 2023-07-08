В Госдуме объяснили смысл заявления Эрдогана о вступлении Украины в НАТО Депутат ГД Журавлев: Эрдоган заявил о праве Украины вступить в НАТО лишь из вежливости

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о праве Украины вступить в НАТО из вежливости, предположил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Украину не хотят брать в Альянс, поскольку у стран-членов появятся лишние проблемы в области экономики. При этом напрямую сказать Киеву о невозможности вступления в союз тоже не могут, поскольку по регламенту в него может войти любая страна, подчеркнул депутат.

Всем, в том числе и Эрдогану, совершенно ясно, что НАТО от Украины получит только дополнительные проблемы и нагрузку на экономику стран-членов, поэтому на переговорах с восточной вежливостью турецкий президент применяет уклончивую формулировку «имеет право». Ведь по Уставу НАТО попасть туда может и вовсе любая страна, лишь бы все участники за новичка были единогласно — такого расклада Украине никогда не добиться, — сказал Журавлев.

По его мнению, сейчас страны НАТО пытаются использовать Украину как «таран» против России. Депутат утверждает, что когда-то так же поступили и с Турцией, однако ее, наоборот, уговаривали вступить в Альянс и поддерживали оружием и деньгами.

Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле сказал, что Украина имеет все основания для присоединения к Североатлантическому альянсу. Президент Турции также выразил уверенность, что урегулирование конфликта не будет иметь проигравших сторон.