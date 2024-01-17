В Госдуме объяснили, почему участники «голых» вечеринок не нужны в зоне СВО Депутат Журавлев: гостям «голых» вечеринок не место на СВО — у всех свои роли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Участники «голых» вечеринок не нужны в зоне СВО, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, каждый должен заниматься своим делом: клоуны — смешить, актеры — сниматься в кино, певцы — выступать на сцене. При этом он допустил гуманитарные поездки артистов в ДНР «по велению сердца».

Клоун должен смешить, актер — сниматься в кино, певец — выступать на сцене. Не надо придумывать наказаний в виде отправки в зону СВО, участники «голых» вечеринок тут не нужны. Но если вдруг сам, по велению души, решил помогать бойцам или мирным жителям, возить на Донбасс гуманитарную помощь — милости просим, лишь бы это происходило действительно по велению сердца, а не из-под палки, в качестве своеобразного искупления вины за собственную глупость, — отметил Журавлев.

Парламентарий добавил, что подобных артистов уже жизнь наказала, так как они не поняли, что оказались в другой стране, «не готовой понимать и принимать голые выкрутасы». Собеседник подчеркнул, что именно поэтому общество их не принимает, артистов снимают с эфиров, отменяют им концерты, а избежать этого можно, только изменив отношение к стране.

Они не должны считать Россию исключительно полем, на котором можно косить бабло. Нужно уважать и любить собственную страну и людей, которые в ней живут. Тогда и они ответят взаимностью, — подытожил депутат.

Президент России Владимир Путин ранее впервые высказался о «голой» вечеринке в клубе «Мутабор». Глава государства призвал россиян равняться не на звезд, а на российских воинов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. По его словам, именно участники СВО обладают правильными жизненными ориентирами.