В Госдуме объяснили, кого затронет закон о дресс-коде на концертах Депутат Останина: закон о дресс-коде действует только в программах для детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о дресс-коде на концертах будет действовать только в программах для детей, рассказала NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Парламентарий уточнила, что никто не собирается запрещать художественные костюмы. По ее словам, регулировать длину юбок, которые могут надевать артисты, не будут.

Речи не идет о том, чтобы законом регулировать длину юбки или ширину брюк, речь идет не об этом. В мероприятиях, проводимых для детей, как говорят эксперты, необходимо прописать особые требования к артистам, и мы это сделаем. Речь не идет о том, чтобы артистам запретить художественные костюмы, — пояснила Останина.

Депутат отметила, что Минкультуры приняло решение рекомендовать регионам при организации массовых мероприятий уделять внимание дресс-коду, но никакого распорядительного документа нет. Останина также привела в пример наряды певца Филиппа Киркорова. По ее словам, это сценические костюмы, которые закрывают все части тела.

Если речь идет о мероприятиях с участием детей, то это недопустимо. В этом нет художественной необходимости. Более того, не все девушки физически совершенны. Цель художественного мероприятия — его поддержание, а не демонстрация оголенных частей тела, — заключила парламентарий.

Народный артист России Юрий Назаров ранее рассказал, что поддерживает идею о введении дресс-кода для артистов. По его словам, звезды должны помнить об ответственности перед зрителями, когда выходят на сцену или ковровую дорожку.