Депутат Госдумы обвинил «Альянс учителей» в шпионаже Хинштейн обвинил профсоюз «Альянс учителей» в передаче персональных данных российских преподавателей Западу и СБУ

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обвинил профсоюз оппозиционера Алексея Навального «Альянс учителей» в открытой передаче персональных данных российских преподавателей, работающих в Донбассе, Западу и СБУ. В качестве доказательства депутат опубликовал в своем Telegram-канале скриншоты из соцсети «ВКонтакте», на которых засвидетельствованы акты шпионажа. Так, в одном из постов представители объединения признались, что они передали контакты российских педагогов журналистам газеты The Washington Post.

«Альянс учителей» открыто передает за границу и в СБУ украденные персональные данные российских преподавателей, выезжающих работать в ДНР и ЛНР. Свои действия «Альянс» не только не скрывает, а еще и похваляется ими в соцсетях. <...> Это — не что иное, как публичное признание в сотрудничестве с иностранной спецслужбой и в совершении действий, впрямую угрожающих безопасности российским гражданам, — написал Хинштейн.

Парламентарий добавил, что передаст запросы в Генпрокуратуру и ФСБ с требованием проверить деятельность представителей «Альянса».

«Альянс учителей» входит в объединение «Профсоюз Навального», созданное соратником оппозиционного политика Даниилом Кеном в 2019 году.

Ранее Хинштейн заявил о том, что за хищение персональных данных должна быть предусмотрена уголовная ответственность. Он подчеркнул, что существующие меры административного воздействия не соответствуют тяжести данного преступления.