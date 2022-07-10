Экс-депутат назвал «ударом в спину» Путину выступление «Би-2» в Петербурге Бывший депутат Госдумы Марков назвал «ударом в спину» Путину выступление «Би-2» на финале Суперкубка по футболу

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Выступление российской рок-группы «Би-2» перед матчем за Суперкубок

Выступление российской рок-группы «Би-2» перед матчем за Суперкубок по футболу в Санкт-Петербурге стало «ударом в спину» президенту РФ Владимиру Путину, заявил в Telegram-канале бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Марков. Парламентарий назвал музыкальный перформанс предательским в связи с тем, что музыканты не поддержали спецоперацию на Украине.

Выступление группы «Би-2» перед матчем за Суперкубок по футболу в родном городе Путина — это удар в спину Путину. И если на такие удары в спину не обращать внимания, то таких ударов будет все больше и больше, — заявил Марков.

Во время выступления «Би-2» на финале Суперкубка болельщики освистали музыкантов с трибун, потребовав убраться с поля.

Ранее «Би-2» отказалась выступать в Омске за 15 минут до начала концерта. Коллектив не согласился выходить на сцену из-за баннера с надписью «Za президента».