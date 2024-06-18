В Госдуме назвали «прожиточным мизером» новые нормы выплат по МРОТ Депутат Нилов: прожиточный минимум обеспечивает биологическое выживание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с NEWS.ru назвал «прожиточным мизером» новые нормы выплат по МРОТ. Парламентарий подчеркнул, что прожиточный минимум может обеспечить только биологическое выживание. По словам депутата, хотелось бы, чтобы он был больше.

Прожиточный минимум мы в ЛДПР называем прожиточным мизером. Он обеспечивает биологическое выживание. Конечно, хотелось бы больше, чем установлено. Конечно, это будет нагрузка на региональный бюджет, на федеральный бюджет. Но одновременно с этим нам надо стремиться к тому, чтобы прожиточный минимум рос более высокими темпами, — пояснил Нилов.

По словам парламентария, сумма расчета проводится по медианной системе, а не по продуктовой корзине. Он отметил, что такая система хороша только при низкой инфляции и реальном росте доходов населения.

У нас пенсионеры, которые получают маленькую страховую пенсию, социальную пенсию — им доплачивают до прожиточного минимума. Это получается единственный их источник дохода в месяц, который является основой для приобретения лекарств, оплаты ЖКХ, покупки вещей и продуктов, — заключил депутат.

Правительство России ранее закрепило размер прожиточного минимума на 2025 год в целом по стране на уровне 17 733 рублей. Для трудоспособного населения размер выплат составит 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, а для детей — 17 201 рубль.