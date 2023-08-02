В Госдуме назвали цели визита Путина в Турцию Депутат Госдумы Чепа заявил, что Эрдоган объяснится перед Путиным за отпущенных «азовцев»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган

У президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана есть много тем для разговора, как экономических, так и политических, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, обязательно будет поднят вопрос о передаче «азовцев» (полк «Азов», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Украине и о том, почему Анкара не выполнила договоренностей.

Турция на сегодняшний день является проводником многих контрактов, например, многие финансовые операции осуществляются через Турцию, также есть военные вопросы, которые, может, не на слуху, но нас интересуют. В частности, обязательно будет поднят вопрос о передаче «азовцев» Эрдоганом и почему Турция не выполнила договоренностей. Уверен, это «тяжелая карта» для президента Турции — отвечать на такие вопросы, — сообщил Чепа.

Он добавил, что нет уверенности в возобновлении зерновой сделки.

Эрдоган должен понимать, что Турция должна прикладывать усилия и по защите наших интересов. На данный момент, пока все договоренности по отношению к России не будут соблюдены, речи о возобновлении зерновой сделки бессмысленны, — рассказал Чепа.

Командиры «Азова», сдавшиеся в плен при осаде «Азовстали» в Мариуполе, вернулись на Украину из Турции в начале июля. Они должны были оставаться там до окончания боевых действий на Украине в соответствии с условиями их обмена на российских военнопленных и экс-депутата Рады Виктора Медведчука. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что решение Анкары отпустить «азовцев» на родину нарушило все договоренности с Москвой, и отметил, что «задачи для российского спецназа определены».