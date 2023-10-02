В Госдуме намекнули на удар по Киеву во время визита глав МИД ЕС Депутат Журавлев предложил нанести удары по Украине во время визита Борреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Европейских политиков, планирующих посетить Украину, необходимо предупредить о возможных рисках попасть под обстрел, а затем нанести удар по территории страны, таким мнением с NEWS.ru поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, что удары по российским территориям согласовываются Киевом с западными партнерами, при этом целями таких обстрелов нередко становятся политики и чиновники.

У нас есть исторический шанс избавиться от всех ненавистников сразу. Чтобы не обвиняли потом в бесчеловечности, заранее предупредить, что могут попасть под обстрел, а если не прислушаются, ударить из всех калибров так, чтобы ноги никто унести не успел, — предложил Журавлев.

Парламентарий уверен, что российским вооруженным силам «не нужно стесняться» наносить удары по территориям Украины, где находятся иностранные чиновники. По его мнению, Киев не задумывается о потерях среди мирного населения, атакуя территории РФ. Журавлев также напомнил, что украинские дроны долетали до Москвы.

Не нужно стесняться, бьют же они по нашим городам — уверен, согласовывая каждый обстрел с этими самыми западными кураторами, — стараясь убить побольше мирных жителей и особо метясь в должностных лиц, как было на днях с главой Горловки. <...> Остановить их может только такое же отношение, и следующие задумаются: стоит ли Украину поддерживать, рискуя собственными шкурами, — заявил он.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее анонсировал встречу глав МИД стран Евросоюза. Она пройдет в Киеве 2 октября. Отмечается, что дипломаты встретятся с украинскими высокопоставленными лицами, в том числе с президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.