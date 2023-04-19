В Госдуме исключили новую мобилизацию для взятия Одессы и Николаева Депутат Заварзин исключил новую мобилизацию для взятия под контроль Одессы и Николаева

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Дополнительная мобилизация в России для взятия под контроль Одессы и Николаева не нужна, заявил в беседе с НСН член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По словам депутата, у России есть большой резерв от проведенной частичной мобилизации, он еще не участвовал в боевых действиях.

У нас есть все силы, у нас большой резерв после той частичной мобилизации, который еще не введен. Сейчас вопрос об этом не стоит. Боеприпасов, вооружений также достаточно, технику делают хорошо. Есть нюансы, все идеально не бывает, но все управляемо и находится на контроле, — сказал Заварзин.

Он поддержал заявление спикера крымского парламента Владимира Константинова о том, что по итогам спецоперации в состав России должны вернуться земли Северного Причерноморья, в том числе Николаевской и Одесской областей. По словам депутата, это «естественные» границы.

Эти земли исконно наши. Все до Черного моря должно быть контролируемо. Только не нужно торопиться: сначала нужно решить первую задачу по Донецку, Луганску, а потом будем смотреть дальше, — высказал мнение Заварзин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривается возможность «второй волны» мобилизации.