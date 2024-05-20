В Госдуме хотят ужесточить правила усыновления детей иностранцами В ГД хотят запретить усыновление иностранцам, в чьих странах можно менять пол

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В Госдуме подготовили законопроект о запрете усыновления российских детей для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев на заседании парламентской комиссии. По его словам, которые приводит РИА Новости, несовершеннолетний может оказаться в однополой семье, если один из родителей сменит пол.

Мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребенка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола, как путем изготовления соответствующих документов, так и путем применения медицинских и всякого рода форм вмешательства, — сказал Пискарев

Депутат отметил, что норма по сути запретить усыновление гражданами стран НАТО, поскольку большинство государств в Альянсе разрешают однополые браки. Пискарев подчеркнул, что Россия добивается того, чтобы ребенок рос и развивался в семье, где имеются папа и мама.

Ранее стало известно, что в Башкирии разрешат расторгать брак в случае, если один из супругов прошел процедуру смены пола. Последних также лишат права на усыновление. Председатель Госсобрания Константин Толкачев пояснил, что Конституцией РФ закреплено, что брак представляет собой союз мужчины и женщины.