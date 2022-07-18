В Госдуме допустили запрет на пропаганду многоженства в России Депутат Госдумы Останина допустила запрет на пропаганду многоженства в России

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Многоженство является нетрадиционной семейной ценностью, поэтому если оно транслируется с помощью художественных образов, в фильмах или в спектаклях в «Гоголь-центре», то это будет считаться ЛГБТ-пропагандой, заявила в интервью NEWS.ru соавтор законопроекта о запрете «нетрадиционных сексуальных ценностей», глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). Она подчеркнула, что такого понятия, как многоженство, в законе нет, но «можно вписать, что это нетрадиционная ценность».

Пропагандирование? Да, я могу сказать, что многоженство — это не традиционная семейная ценность. Традиционная семейная ценность — это семья, дети, любовь. Если она пропагандируется с помощью художественных образов, то это будет считаться пропагандой отрицания традиционных семейных ценностей, — сказала Останина.

Парламентарий не уточнила, как многоженство отрицает наличие детей, семьи и любви.

Она напомнила, что 28 июня президент РФ Владимир Путин издал указ об учреждении в стране Дня семьи, любви и верности. По словам Останиной, ради этого указа депутаты ГД решили законодательно закрепить право на пропаганду традиционных семейных ценностей, на запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и на запрет отрицания традиционных семейных ценностей. Ранее она заявила, что публичное признание в гомосексуализме не будет считаться ЛГБТ-пропагандой. Депутат назвала нетрадиционные сексуальные отношения диагнозом, который вызывает сочувствие, и отметила, что признание своей «аномалии» в публичном поле является личным делом каждого.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.