В ГД заявили, что отказом от мира Зеленский сбросил последнюю лживую маску Депутат Белик: Зеленский сбросил последнюю лживую маску, договариваться с продажной киевской властью смысла нет

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь от возможность заключить мир с Россией, «сбросил свою последнюю лживую маску», дав понять, что переговоры ему не нужны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Парламентарий подчеркнул, что вести диалог с киевскими властями, «с потрохами продавшими себя и свою страну коллективному Западу», смысла нет. Таким образом собеседник прокомментировал выступление Зеленского по случаю Дня Независимости Украины — по словам лидера, если раньше Киев говорил о мире с РФ, то теперь говорит о победе над Москвой.

Сначала Зеленский озвучивал ультиматумы, касающиеся переговоров, а теперь сбросил свою последнюю лживую маску и дал понять, что переговоры ему не нужны. Сделал он это в День независимости Украины неслучайно: глава преступного киевского режима пытается заявить о своей нетерпимости и бескомпромиссности в отношении нашей страны. Нам давно стало понятно, что договариваться с украинской властью, с потрохами продавшей себя и свою страну коллективному Западу, смысла нет, — подчеркнул Белик.

По его словам, «незалежная» Украина независима только «в пропагандистской реальности», а на деле — это плацдарм, на котором Запад развернул противодействие России. Депутат добавил, что «распиаренный Западаом» Зеленский слишком вжился в роль «воинствующего президента и еще раз публично признался в том, что завершить конфликт ради своей страны и своего народа он не намерен».

Этот конфликт он (Зеленский. — NEWS.ru) собирается продолжать, неуклонно следуя методичкам Запада, — «до последнего украинца», — подытожил Белик.

Накануне Зеленский заявил, что Киев не рассчитывает на мир, а намерен добиваться победы, об этом глава государства сообщил в поздравительной речи ко Дню независимости страны. Свое видеообращение Зеленский записал на фоне военной техники в центре Киева.

Ранее Зеленский отметил, что больше не допустит «повторения Минских соглашений». Свою позицию украинский лидер объяснил тем, что «обещаниям России нельзя верить». Соглашения, сказал глава государства, лишь на время остановили конфликт.

Минские соглашения, принятые в 2014–2015 годах, открыто саботировались Украиной. Они предполагали проведение на Украине глубокой конституционной реформы на основе диалога с ДНР и ЛНР и закреплением особого статуса региона. Также в них содержались требования о прекращении огня и возобновлении экономических связей с Донбассом.