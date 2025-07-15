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15 июля 2025 в 10:26

Трампа высмеяли из-за угроз ввести 100% пошлины против РФ и ее партнеров

Депутат Журавлев заявил, что Трампу жмет его мундир мирового полицейского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пытается играть роль мирового полицейского, но этот мундир ему явно не по размеру, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, глава Белого дома не смог выполнить свои обещания по урегулированию конфликта и теперь вводит нереалистичные экономические меры. Он подчеркнул, что российским войскам не следует обращать внимания на слова американского лидера, а стоит продвигаться дальше по всей линии фронта.

Трамп снова примеряет на себя роль мирового полицейского, надевая мундир, который ему явно жмет. Не удалось разрешить конфликт за сутки, как обещал, пришлось возобновить оружейные поставки Украине, хотя собирался прекратить. Теперь выставляет очередной срок в 50 дней, обещая гигантские пошлины всем, кто ведет с РФ торговые отношения. Очевидно, не понимает, что это полмира, в том числе и крупнейшие экономики Китая, Индии и Бразилии. Разрыв с ними чреват для самих США. Совершенно точно могу сказать, что на слова Трампа не стоит обращать внимания нашим войскам. Надо идти вперед так, как они и прежде продвигались по всей линии фронта, — высказался Журавлев.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что язык ультиматумов и бряцанье оружием не укрепляют авторитет Трампа. По его мнению, санкции также не добавят очков главе Белого дома.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что Трамп дал 50 дней на решение конфликта на Украине не России, а Киеву. По его словам, что до пошлин, то в умении главы Белого дома «жонглировать сроками, процентами, тарифами и прочими рестрикциями» все убедились на примере других стран.

Дональд Трамп
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Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
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